Bozüyük Belediyesi üniversite öğrencilerinin hizmetine sunduğu Uzaktan Eğitim Merkezi ile üniversite öğrencilere destek oluyor.

Bozüyük Belediyesi üniversite öğrencilerinin hizmetine sunduğu Uzaktan Eğitim Merkezi ile üniversite öğrencilere destek oluyor.

Uzaktan eğitimin başlamasıyla ders çalışacak uygun alan arayan üniversite öğrencileri için Belediye Yeni Düğün Salonu’nda oluşturulan Bozüyük Belediyesi Uzaktan Eğitim Merkezi, ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarıyla gençlere hizmet vermeye başladı. Bozüyük Belediyesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nde ücretsiz internetin bulunması öğrencilere büyük avantaj sağlarken merkez ayrıca sessiz ortamı ile de ders çalışmak isteyen öğrencilerin tercih nedeni oluyor.

Konu hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Üniversite öğrencilerimizin uzaktan eğitimine destek olmak amacıyla oluşturduğumuz Uzaktan Eğitim Merkezimiz ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarımızla hizmet vermeye başladı. Burada gönül rahatlığıyla derslerinize çalışabilir ve uzaktan eğitimlerinize katılabilirsiniz gençler. Biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.