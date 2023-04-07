Bozüyük Belediye Meclisi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında bir defaya mahsus olmak üzere 550 TL yardım yapılması teklifini oy birliği ile kabul edildi.

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapılırken, encümen üyeleri belli oldu. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk 3 maddesinde yer alan Belediye Encümen üyelerinin seçimi, Belediye Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği seçimi ve Belediye İmar Komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Kapalı oylama ile yapılan Belediye Encümen üyelikleri seçiminde Sezai İnci ve Ömer Çoban, açık oylama ile yapılan Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine İsmail Yemen, Yavuz Bektaş ve İsmail Seyhan, Belediye İmar Komisyon üyeliklerine de İsmail Özcan, Salih Gazozcu ve Merve Ünsal seçildi. Ardından belediye 2022 yılına ait faaliyet raporu Meclis Başkan Vekili İsmail Özcan’ın Başkanlığında görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis Belediye Denetim Komisyon Raporu okunarak bilgilendirildi. Kadro derece değişikliği yapılması konusu oy birliği kabul edildi.

Ramazan ayında bir defaya mahsus olmak üzere 550 TL yardım

Hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyeden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ’Cansuyu’ projesinden yararlanan da dahil olmak üzere tümüne Ramazan ayında bir defaya mahsus olmak üzere ’Ramazan Yardımı’ yapılması ve yardım miktarının da 550 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

Bozüyük Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi mevkii tapulama alanı 283 ada 28 parselde kayıtlı; Kasımpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No: 21 açık adresinde bulunan çarşı ve kent meydanı içerisinde yer alan 16 adet bağımsız bölümlerin satılması, satış işlemi sonrasında tapuda yürütülecek iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun yetkili kılınması talebi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantının devamında belediye imar komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. İlçe genelinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan kat yüksekliklerinin değiştirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talepleri oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karar bağlandı. Toplantıda son olarak oy çokluğu ile gündeme alınan yazılı önerge oylanarak oy çokluğu ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca toplantıya katılan muhtarların istek ve taleplerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.