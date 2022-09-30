Bozüyük Belediyesi ’İtfaiye Haftası’ nedeniyle düzenlediği çeşitli etkinliklerle eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi ’İtfaiye Haftası’ nedeniyle düzenlediği çeşitli etkinliklerle eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim çalışmaları dâhilinde Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyarete gelen Türkoğlu Mini Akademi öğrencilerine görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi. Minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere bayrak dağıtıldı, kek ve meyve suyu ikram edildi. Minikler ayrıca özel tasarımlı İtfaiye fonu önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ayrıca Yeşilkent Mahallesi’nde hizmet veren Bozüyük Devlet Hastanesi’nde Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin ortak çalışması ile yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.