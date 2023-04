Bozüyük Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek nakdi destek sağlandı.

Sosyal yardım çalışmaları çerçevesinde Ramazan yardımı olarak bin 600 ailenin sosyal destek kartlarına can suyu 550 lira, kış desteği 550 lira ve Ramazan desteği 550 lira olmak üzere toplamda bin 650 lira yatırarak nakdi destek sağladı. Nakdi desteğin yanı sıra ayrıca aynı ailelere özel olarak hazırlanan bayram paketleri de teslim edildi. İhtiyaç sahibi ailelere içerisinde et ve sucuk ile bayram için şeker ve çikolata bulunan bayram paketleri Ramazan Bayramı öncesinde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde teslim edildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yapılan bayram paketlerinin dağıtım çalışmalarını ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dağıtım ekibine “kolay gelsin” diyerek iyi çalışmalar diledi.

Bayram paketini almaya gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu hemşerilerine iyi bayramlar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “2-3 yıl süren salgın döneminden sonra ülkemiz çokta ağır da bir deprem felaketi yaşadı. Bunun sonucunda bütün kurumlarımız, belediyelerimiz, devletimiz bu ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza erişmeye çalıştı. Bizim de deprem sonrası ilçemize gelen misafirlerimiz oldu. İlçemizde 200’ün üzerinde hane barındırıyoruz, bine yakın insanımızı. Bunlardan 100 aile yani yarısı ilçemizde kalmaya karar verdi ama biz hepsini kucaklıyoruz. Bizim daha önce başlattığımız can suyu katkılarımıza onları da ekledik. Her türlü desteği can suyuyla da veriyoruz. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi bizim Ramazan Bayramlarında ihtiyaç sahibi ailelere et, sucuk, şeker gibi içeriği olan bir katkımız oluyor. Onun da mahalle mahalle dağıtımını yapıyoruz. Bütün ihtiyaç sahibi ailelerimizin olduğu gibi tüm sevgili hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Güzel günlerin bir an önce gelmesini diliyorum” dedi.