Bozüyük Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de yoğun olarak hissedilen depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçti.

Bozüyük Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de yoğun olarak hissedilen depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçti.

Bozüyük Belediyesi arama kurtarma aracı ve görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi AFAD’la koordineli olarak depremzedelere yardım ve destek amacıyla deprem bölgesine hareket etti. Sabah erken saatlerde 2 araç ve 7 kişilik bir ekiple yola çıkan yardım ekibinin araçları çeşitli erzak ve arama kurtarma malzemeleri ile donatıldı.

Yaşanan deprem nedeniyle üzüntülerini dile getiren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybının en az olmasını diliyorum” dedi.

Ayrıca deprem bölgesine yaraları sarmaya giden kurtarma aracının bilgisini de veren Başkan Bakkalcıoğlu “Belediyemiz itfaiye kurtarma araç ve görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi AFAD’la koordineli olarak deprem bölgesine yaraları sarmaya yola çıktılar. Allah yardımcımız olsun” dedi.