Bozüyük Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet Yardım Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine hareket etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet Yardım Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine hareket etti.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen diğer illerdeki depremzedelerin ihtiyaçlarının bir nebzede olsa giderilmesi amacıyla başlatılan kampanyada toplanan yardımlar afet bölgesine AFAD aracılığıyla ulaştırılacak. Kampanya kapsamında kullanılmamış çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi ve maması, ped, el feneri gibi yardımlar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde toplanarak tasnif edilmeye başladı. Yardım Kampanyasının başladığının duyurulduğu andan itibaren Bozüyüklüler kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da Kültür Merkezi’ndeki tasnif çalışmalarını yakından takip ederek yardım toplama ve tasnif çalışmalarında personelin yanından bir an olsun ayrılmadı. Yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesinin ardından toplanan yardımlar için Bozüyüklülere teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu “Böyle bir şehrin Belediye Başkanı olma şerefine sahip olduğum için onurlu ve gururluyum. Gün birlik olma, yaraları birlikte sarma günüdür. Teşekkürler Bozüyük” dedi, tır şoförlerini yolcu ederek hayırlı yolculuklar diledi.