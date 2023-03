Bozüyük Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlikte Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu öğrencileri aileleri ile birlikte renk renk balonlar ve bayraklarla süslenmiş tramvaylara binerek şehir turu yaptı. Etkinlikte minik öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken tramvay gezisi büyük bir heyecan ve neşe içerisinde gerçekleştirildi. Bozüyük Belediye Başkan Vekili Ali Şahinoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Vekili Şahinoğlu misafirleri ile tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. 2011 yılında tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Belediye Başkan Vekili Ali Şahinoğlu “Onlar artı bir farkla hayatımıza büyük bir değer katan kıymetli kardeşlerimiz. Biz onların hepsini çok seviyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok önemli” dedi.