Bozüyük’te çocukların kendilerini farklı spor dallarında yetiştirmelerine imkân veren Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yaz spor okulu dersleri Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi, ilçe kapalı spor salonu ve yeni merkez kapalı spor salonu ile Bozüyük Belediyesi Yüzme Havuzu’nda yapılıyor. 4-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor.

Bozüyük’te çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, bireysel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak ve geleceğimizin teminatı çocukları kötü alışkanlıklardan korumak, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.