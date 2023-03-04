Bozüyük Belediyesi tarafından temin edilen 500 çuval un Kahramanmaraş’ın merkezinde depremzedeler için ekmek yapımında kullanılacak. Yola çıkan tırı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu uğurladı. Konu hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu “11’inci yardım tırımız 500 çuval un desteği yüküyle deprem bölgesi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı” dedi.

Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası kapsamında hazırlanan 500 çuval un yüklü 11’inci yardım tırı yola çıktı.

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