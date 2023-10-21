Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, eylül ayında başladığı yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarını bağlama ustası ve koro şefi Mehmet Uysal yönetiminde, Metristepe Kültür Merkezi’nde sürdürüyor. 40 kişilik bir ekiple çalışan koro Kasım ayında yapılması planlanan, yağmur, dere, çeşme ve su konulu, solo ve koronun seslendireceği birbirinden güzel türkülerin icra edileceği bir konser programıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.