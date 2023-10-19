Bozüyük Belediyesi Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye ait spor salonlarında spor yapmak isteyenler için başvuruların devam etiğini söyledi.

Bozüyük Belediyesi Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye ait spor salonlarında spor yapmak isteyenler başvuruların geçtiğimiz hafta başladığı söyledi. Bakkalcıoğlu, "Bozüyük Belediyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Sosyal ve Kültürel Tesisi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yeni Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı ve Tekke Mahalle Konağı’nda bulunan spor salonlarında pilates ve fitness yapmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar geçtiğimiz hafta başladı. Spor salonlarından faydalanmak isteyenler Bozüyüklüler Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde başvuru formu doldurarak başvurularını yapabilirler" dedi.