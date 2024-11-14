Bozüyük Belediyesi Spor Salonlarında spor yapmak isteyenler için 12 Kasım 2024 Salı günü başlayan başvurular devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Sosyal ve Kültürel Tesisi (Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesisi), Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Yeni Mahalle Konağı’nda bulunan spor salonlarında pilates ve fitness yapmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar devam ediyor. Kontenjan ile sınırlı olan kayıtlar 21 Kasım 2024 Perşembe günü sona erecek. Hafta içerisinde gündüz saatlerinde bayanlara hizmet verecek olan spor salonlarından Yeni Mahalle Konağı Spor Salonu Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri akşam saatlerinde erkek sporseverlere hizmet verecek. Spor salonlarından faydalanmak isteyenler kayıtlarını Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde başvuru formu doldurarak yaptırabilirler.