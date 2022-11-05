Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde yapılacak Ara Tatil Atölyelerine katılmak isteyenler için kayıtlar 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde yapılacak Ara Tatil Atölyelerine katılmak isteyenler için kayıtlar 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Kasım ayında 1 haftalık ara tatil boyunca çocuklar ve gençler Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen eğlenceli atölyelerde sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak ara tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirecekler. 14 Kasım Pazartesi günü ile 18 Kasım 2022 Cuma günleri arasında yapılacak olan ara tatil atölyelerinde “Eğlenerek Haklarımı Öğreniyorum” isimli Çocuk Hakları Semineri, İçimizdeki Ritm Atölyesi, Seramik Atölyesi, özel bireyler için Etamin Atölyesi ve “Geleceğe Köprü İnşa Ediyoruz” Atölyeleri yer alacak. Bozüyük Belediyesi Sanatevi’ne yapılacak başvurular 11 Kasım 2022 Cuma günü sona erecek.