Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersini Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi’nde işlediler.

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Nurten Aksu ile birlikte Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi’ni ziyaret ederek Sosyal Bilgiler dersinin “Kurtuluş Destanı” adlı konusunu burada işlediler. Osmanlı Cihan Devleti, 1. Dünya Savaşı, İnönü Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilanı gibi tarihimizin önemli dönemleri hakkında bilgiler içeren Anı Evi’nde öğrenciler hem yeni bilgiler öğrendiler hem de öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirdiler. Öğrenciler öğretmenleri Nurten Aksu ve Anı Evi sorumlusu Arkeolog Emre Algın’ın anlattıklarını ilgi ile dinleyip soruların hepsine büyük bir katılımla doğru cevap verdiler.

Ziyaretin ardından Anı Evi’nde yapılan dersin çocuklar için daha kalıcı olacağına dikkat çeken Anı Evi sorumlusu Arkeolog Emre Algın öğrenci grubunun yaklaşık olarak 1 ay önce ziyarete geldiğini belirterek “O zaman Anı Evi’nde ders işlemeleri için kendilerini davet etmiştik. Sağ olsunlar davetimize icabet ettiler. Zaten hedefimiz Anı Evi’ni özellikle öğrenciler için bir okula, bir sınıfa çevirmekti. Nurten Hocamız ve sınıfının yapmış olduğu bu ziyaret ile bu konuda ilk adımımızı atmış olduk. Bu vesile ile onlara da ziyaretleri, ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederiz.” dedi. Algın özellikle ilkokul ve ortaokullara Milli Mücadele konulu derslerini Anı Evi’nde yapmaları konusunda çağrıda bulunarak “kapımız onlara her zaman açık” dedi.