Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tekstil firmasında çalışan personele yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli personelleri tarafından firmanın bahçesinde verilen yangın eğitiminde; yangın alarmının ile birlikte personel binayı hızlıca boşaltarak toplanma alanında toplandı. Ardından personele yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.