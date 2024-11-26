Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte soba ve şofbenlerin kullanımına bağlı olarak görülen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda bilgilenmeleri, daha duyarlı ve bilinçli davranmaları amacıyla hazırlanan bilgilendirme afişleri vatandaşların yoğun olduğu kapalı pazarda dağıtıldı. Yapılan çalışma esnasında itfaiyeciler vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı. Bilgilendirme afişlerinde Türkiye’de her yıl binlerce kişinin sobadan sızan zehirli gazdan etkilendiğine dikkat çekilerek “Kendinizin ve ailenizin hayatını soba zehirlenmelerine karşı koruyabilmek için kurallara uyalım” ibaresi yer alıyor. Afişlerde ayrıca özellikle lodoslu havalarda soba yakılmaması, yakılmışsa yatarken mutlaka söndürülmesi gerektiği, bacanın duvarda ya da pencerede değil mutlaka çatıda olması gerektiği, ambulans ve itfaiye beklerken pencerelerin açılması ve hastanın temiz havaya çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.