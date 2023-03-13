Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte minik öğrencilere öğretmenleri İstiklal Marşı ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi verdi. Minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları Mehmet Akif Ersoy’un fotoğrafları, İstiklal Marşı’nın notaları ve bayraklarla hazırladıkları pano ile özel bir anma köşesi oluşturdular. Hazırlanan pano önünde sınıf sınıf İstiklal Marşı’nı okuyan minik öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’u andılar.