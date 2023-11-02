Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle’sinde bulunan sentetik sahayı çevreleyen tel örgülerin kopan bölümleri Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tamir edildi.

Tel örgünün tamir edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten çocuklar, “Bizler burada her zaman top oynuyoruz. Kale arkasında bulunan tel örgüden bir insanın geçeği kadar bir açıklık vardı. Topumuz sürekli bu açık olan yerden yola çıkıyordu. Tabii ki bu durum hem yoldan geçen araç sürücüleri hem de bizim için tehlike oluşturuyordu. Belediyede çalışan ağabeylerimiz buraya gelerek teli tamir ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Artık topumuz sahanın dışına kaçmıyor” diye konuştular.