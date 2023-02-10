Hatay’da ki arama kurtarma çalışmalarına katılan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi depremden yaklaşık 81 saat sonra bir anne ve kızını enkazdan sağ olarak kurtardı.

Hatay’da ki arama kurtarma çalışmalarına katılan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi depremden yaklaşık 81 saat sonra bir anne ve kızını enkazdan sağ olarak kurtardı.

Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekipleri Antakya’nın Armutlu Mahallesi’nde 50’li yaşlarında olan bir anneyi ve 20’li yaşlarında olan kızını enkazdan sağ olarak kurtarırken depremzedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgeye ulaştıkları andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına başlayarak vatandaşların umudu oldu. Bölgede ses duyulan enkaz alanlarına yetişmeye çalışan ekipler arama kurtarma çalışmalarına canla başla devam ediyor.