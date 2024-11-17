Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, TVF Kadınlar KFC 1. Ligi’nin 8. haftasında sahasında Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü 3-0 yendi.

TVF Kadınlar KFC 1. Ligi’nin 8. haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 25-19, 25-17 ve 25-19 setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, takım sponsorları, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolsever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu maç öncesinde sporculara başarılar diledi. Yoğun bir seyirci katılımı ile oynanan maçta taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takıma destek verdi. Maç öncesinde salona gelen çocuklara sürpriz bir karşılama yapan animasyon ekibi, transformers karakterleri ile yoğun ilgi gördü. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren transformers karakterleri salon içerisinde de çocukları selamladı.

Maç bitiminde Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek takımı ve teknik ekibi tebrik ettiler ve galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştılar.