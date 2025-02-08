Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi’nin 20. haftasında deplasmanda V. Bank’ı 3-0 mağlup etti.

İstanbul’da oynanan maçı her iki takımın yöneticileri, taraftarlar ve voleybolseverler takip etti. Bozüyük’ten giden kalabalık bir taraftar grubu ’Bizim Kızlar’ı deplasmanda yalnız bırakmazken maç boyunca yaptıkları yoğun tezahüratlarla takımına destek oldu. Maçın başlama düdüğünden itibaren üstün bir oyun sergileyen ’Bizim Kızlar’ ilk seti 25-14, ikinci seti 25-21, üçüncü ve son setini de 25-20 alarak 3-0 kazandı.

1. Lig mücadelesini A Grubu’nda başarıyla sürdüren Bozüyük ekibi, 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda Yeşilyurt Spor Kulübü ile karşılaşacak.