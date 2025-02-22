Başkan Yıldırım, İl ve Kademe İl Başkanları Toplantısına katıldı Başkan Yıldırım, İl ve Kademe İl Başkanları Toplantısına katıldı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi’nin 22. haftasında deplasmanda Edremit Belediyesi Altınoluk’u 3-1 mağlup etti.

Maçın başlama düdüğünden itibaren üstün bir oyun sergileyen Bozüyük ekibi ilk seti 18- 25, ikinci seti 18-25 kazanırken, üçüncü seti ev sahibi takım 25-23 kazandı. Dördüncü ve son sette oyun üstünlüğünü koruyan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı seti 2O-25 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA