Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 6. haftasında galibiyet serisini bozmayarak karşılaştığı Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor’u 3-0 yendi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 6. haftasında galibiyet serisini bozmayarak karşılaştığı Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor’u 3-0 yendi.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel, takımların teknik heyetleri, sponsor firma yöneticileri ile Bozüyüklü ve Eskişehirli pek çok voleybol sever ilgi ile izledi. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan heyecanlı geçen maçta "Bizim Kızlar" 1. seti 25-15, 2. seti 25-18 ve 3. seti de 25-16’lık skorla alarak maçı 3-0 kazandı.

Galibiyetle biten maçın sonunda Milletvekili Yaşar Tüzün, İlçe Başkanı İhsan Esel ile birlikte sahaya inerek “Bizim Kızlar”ı ve teknik ekibi tebrik etti, başarılarının devamını diledi. Başarılı performanslarıyla beğeniyle izlenen “Bizim Kızlar” 6. haftada da galibiyet serisini bozmayarak gruptaki liderliğini sürdürüyor.