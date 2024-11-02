Kadınlar Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor yarın oynayacağı zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig 6. haftasında yarın saat 14.00’de Havran Belediye Spor’u konuk edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor zorlu maç öncesi hazırlıklarını noktaladı. Ligde Sakarya Voleybol ve Çanakkale Belediye Spor’u 3-1’lik skorlarla kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor’da hedef yarınki maç öncesi galibiyet. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kritik maç öncesi takımımızda sakat oyuncu bulunmamaktadır. Bu zorlu karşılaşmada taraftarlarımızın desteği ile sahadan galip ayrılacağımıza inancımız tam" denildi.