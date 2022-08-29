Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlama etkinliklerinde geceye Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu’nun muhteşem konseri damga vururken, ardından sahne alan Murat Küçük ve orkestrası ile vatandaşlar Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi.

Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlama etkinliklerinde geceye Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu’nun muhteşem konseri damga vururken, ardından sahne alan Murat Küçük ve orkestrası ile vatandaşlar Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ’Kurtuluş Günleri’ etkinlikleri renkli görüntülere sahne olurken Bozüyüklüler her akşam farklı bir müzik grubu eşliğinde ve büyük bir coşkuyla kurtuluşu kutluyor. Etkinliklerin 2. gecesinde ilk olarak sahne alan Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu başarılı performansı ile büyük beğeni kazandı. Koro şefi Murat Küçük’ün yönetiminde 2 aylık bir çalışmanın ardından hünerlerini sergileyen koro Bozüyük’ün ilk çocuk korosu olma özelliğini de taşıyor. Sevilen şarkıları solo ve koro olarak büyük bir başarıyla seslendiren çocuk korosu beğeni ile izlenirken çocukların heyecanı ise gözlerden kaçmadı.

Programlarının sonunda uzun süre alkışlanan koroyu tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kısa bir konuşma yaparak “Sevgili hemşehrilerim; 100. yıl önce 26 Ağustos’ta büyük Önder Mustafa Kemal önderliğinde Türk Ordusu Büyük Taarruz’a başladı. Biz de her sene 26 Ağustos’la Bozüyük’ün kurtuluşuna kadar geçen süreyi her gece yapacağımız etkinliklerle kutlayalım istedik. Bu kutlamaların bu sene daha donanımlısını yapıyoruz. İstedik ki 26 Ağustos’ta toplar tüfeklerle savaş, daha sonra 30 Ağustos’ta büyük zafer, sonra illerimizin ilçelerimizin kurtuluşu. Bozüyük’ten semalara, bugünkü şehitlerimize müzikle, bu Bozüyüklü yerel sanatçılarımızın sesleri ile yükselelim istedik. O nedenle çalışmalarımızda hep özümüze, Türk müziğimize çok değer vermeye çalıştık. Murat hocayla, Mehmet hocayla Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ile çalışmalar yapıyoruz. Ama bir de gelecek kuşakları da yetiştirmek, gençlerimizle geleceğimizin sesi olacak bu güzel koroyu da kuralım istedik. Çok güzel bir program oldu, hepinizi tebrik ediyorum” dedi. Koroya konser bitiminde Katılım Belgeleri ile Türk Bayrağı ve Nutuk hediye edildi.

Çocuk korosunun ardından sahne alan Murat Küçük ve orkestrası Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini seslendirerek Bozüyüklülerin kulaklarının pasını sildi. Küçük’ün muhteşem klarnet taksimleri ile renklendirdiği konser programında Başkan Bakkalcıoğlu sahneye gelerek Küçük ve orkestrasına çiçek takdim etti ve bu güzel gece için teşekkür etti.