Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla muhteşem bir konsere imza attı.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu tarafından Metristepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sunulan “23 Nisan Çocuk Konseri” yoğun ilgi gördü. Bozüyük’ün ilk çocuk korosu olma özelliğini de taşıyan koro 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği konser programında sevilen Türk Sanat Müziği, pop ve çocuk şarkılarını seslendirdi. Solo ve koro tarafından söylenen şarkılara zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Sevilen ve bilinen şarkıları büyük bir başarıyla seslendiren çocuk korosu beğeni ile izlenirken çocukların heyecanı gözlerden kaçmadı.

Programın sonunda uzun süre alkışlanan koroyu sahneye gelerek tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Biz büyük önderimizin çocuklarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününe dayanarak ilan ettiği Çocuk Bayramını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ramazan bayramının son gününe denk geldiği için o gün yapamadık, bu konseri biraz öteledik Murat kardeşimle. Bugün yapıyoruz ama ben sanki bugün 23 Nisan’mış gibi coşkuyla izledim. Çok anlamlı bir şey çocuklara ulusal egemenliğin emanet edilmesi. O zaman Büyük Önder bizlere bizim kuşaklara bu emaneti vermişti. Bizim de bunu kuşaktan kuşağa aktarmamız gerekiyor. Bizler bütün sanat etkinliklerimizi yaparken gelecek kuşaklara aktarabilmek için, bu güzel yavrulara bu güzel etkinlikleri yapalım istiyoruz. Onlar o tişörtlerinin önündeki Büyük Önder Atatürk’ü kalplerinde onun kurduğu Cumhuriyeti de ilelebet yaşatacaklar” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasında Koronun şefi Murat Küçük’ün Türk Sanat Müziği koro çalışmalarının da bulunduğunu hatırlatarak “Murat Küçük kardeşim bizim Türk Sanat Müziği koromuzda da beraber olduğumuz, Bozüyük’e çok büyük sanat katkıları olan bir kardeşim. Böyle bir koroyu oluşturdu, harika oldu değil mi?” diyerek bu güzel gece için Koro Şefi Murat Küçük’e ve koroya teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu ardından eşi Merih Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte Koro Şefi Murat Küçük’e çiçek takdim ederek korodaki tüm çocuklara da akıllı saat hediye etti. Hediye takdiminin ardından tüm katılımcılara iyi akşamlar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu “Depremin acıları var, korona salgınının acıları var ama ne yapalım, yaşam sürüyor. Çocuklarımızla beraber geleceği güzel olsun ülkemizin” dedi. Programın sonunda çocuklar ve aileleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.