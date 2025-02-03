Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligin 19. haftasında deplasmanda Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’ndan oynanan müsabakanın ilk setini 25-27 kaybeden Bilecik ekibi, ikinci seti 28-26, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti de 25-14 kazandı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet sonrası 12 takımlı ligde puanını 39’a çıkaran Bozüyük Belediyesi, 5. sırada yer aldı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligin 20. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te deplasmanda V. Bank Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.