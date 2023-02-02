Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun ödüllü komedi oyunu “Ayrılık” izleyenleri güldürmeye devam ediyor.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun ödüllü komedi oyunu “Ayrılık” izleyenleri güldürmeye devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde 4. kez sahnelenen tek perdelik komedi oyunu Bozüyüklü sanatseverler tarafından yoğu ilgi gördü. Seyircisini bol bol güldüren, düşündüren ve izleyenlerin kendi yaşamlarından kesitler bulduğu oyunu seven tiyatroseverler ilgi ile izliyor. Oyunda bir yıl önce ayrılmış bir çiftin bir yıl 13 gün sonra bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar anlatılıyor. Behiç Ak’ın yazdığı, yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet’in, yönetmen yardımcılığını Özgür Yamacı’nın, sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı oyunda Bozüyük Belediye Tiyatrosu eğitmenlerinden İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu rol alıyor. Tiyatroseverlerin beğenerek izlediği oyun 3 Şubat 2023 Cuma akşamı seyircisiyle buluşmaya devam edecek.