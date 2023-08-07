Bozüyük Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 1. Birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 4 konu görüşülerek karar bağlandı. İlk olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bütçe aktarması yapılması konusu görüşülerek bütçe aktarması oy birliği ile kabul edilirken ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, personel giderleri ve malzeme giderleri maliyetlerindeki artışlar nedeniyle belediyenin 2023 mali yılı bütçesine ek olarak 90 milyon TL ek bütçe yapılması konusu oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından Bozüyük Kent Konseyi’nin dilekçesine istinaden kent konseyine müracaatta bulunan dernekler, dernek lokallerinde kullanmış oldukları su ücreti ve buna bağlı diğer tarifelerin ticarethane ücret tarifesi dışında ücretlendirilmesi konusu ile ilgili olarak “Siyasi partiler, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve bunlara ait lokallerde su aboneliği kendi adlarına tesis edilmek kaydıyla; su ücreti (KDV hariç) her ton (m3) 2,10 TL, evsel atık ücretinin günlük 2.20 TL (KDV hariç) atık su bedelinin kullanmış oldukları su miktarının (m3 veya ton) birim bedeli 0,60 TL (KDV hariç) abone depozito ücretlerinin depozito 150,00 TL su ruhsatı 60,00 TL ve su bağlama ücretinin 75,00 TL olmasına ve gelir tarifesine işlenmesine” oybirliği ile karar verildi. Toplantıda son olarak Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi Ekmek Fırınında üretilen 250 gr. ekmeğin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatının 4,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.