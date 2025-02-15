Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi’nin 21. haftasında Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı 3-0 mağlup ederek play-off’u garantiledi.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yeşilyurt Spor’a set vermeyen ev sahibi ekip, ilk seti 27-20, ikinci seti 25-17, üçüncü ve son seti ise 25-17 alarak maçı 3-0 kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı galibiyeti ve play-off’u garantilemesi, taraftarlar arasında büyük bir sevince ve coşkulu kutlamalara neden oldu.

Bilecik ekibi sezonun son maçını 22 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Edremit Spor Salonu’nda Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile oynayacak.