Bozüyük 100’üncü yıl coşkusunu Kubat’la yaşarken, konser öncesinde Cumhuriyet Meydanı yenilenmiş haliyle Bozüyüklülerin hizmetine sunuldu.

Bozüyük’te Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde halk müziğinin ünlü sanatçısı Kubat hayranlarıyla buluştu. Konser, Çınar Taksi Kavşağı’ndan başlayarak İsmet İnönü Caddesi üzerinde yürüyen bando takımının gösterisi ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bando takımı Cumhuriyet Meydanı’na alkışlar eşliğinde girerek meydanda marşlar çaldı. Ardından yenilenen Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı yapıldı. Törende havai fişek ve fıskiyelerin müzikli gösterisi ilgi ile izlenirken, Dok Sirk Grubu tarafından sunulan Calida ateş gösterileri de beğeni topladı.

Açılış töreninde konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının kutlamasını yapacağız. Bu Cumhuriyet Meydanımız 40-50 yıl önce yapılmış bir meydan. Burada gördüğünüz anıtı benim eski görev dönemimde yaptırmıştık, rahmetli Profesör Tankut Öktem’e. Komple alanı yeniden düzenledik, altındaki çarşıyı da revize ediyoruz. Şimdi burayı hep birlikte açalım istiyorum. Hayırlı olsun” diyerek açılış kurdelesini vatandaşlarla birlikte kesti.

Proje hakkında da kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Bakkalcıoğlu, “Biliyorsunuz Atatürk’ün hiç değişmeyen 6 ilkesi var. O 6 ilkemizi bu anıtta işlemiştik. Şimdi Atatürk’ümüzün 6 ilkesini, anıta doğru ulaşan yolları gömülü havuzlarla kapladık. Gömülü havuzlardan pırıl pırıl ona ulaşan yolları izleyebileceğiz” dedi.

Açılış töreninin ardından çalınan marşlarla coşku doruğa çıkarken, Atatürk’ün sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi. Daha sonra sahneye çıkan Kubat, sevilen eserlerini seslendirerek vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Bozüyüklüler, Kubat’ın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kubat, konsere sahneye yansıtılan Atatürk fotoğrafına bakarak ‘Al Ömrümü’ şarkısı ile başladı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sevilen sanatçı Kubat’a çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, “Kubat tüm halkımızla beraber seni burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Kubat ‘Erik Dalı’, ‘Bahçe Duvarından Aştım’ ve ‘Bulguru Kaynatırlar’ gibi sevilen eserleri de seslendirerek vatandaşların coşkusunu zirveye çıkarttı. ’Yalan Dünya’ ve ’Yoruldum Hayat’ şarkılarını da hep ağızdan söyleyen Bozüyüklüler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak Kubat’a eşlik etiler. Programın sonlarına doğru yoğun istek alan ‘Halkalı Şeker’ türküsünü söyleyen Kubat, son olarak İzmir Marşı’nı seslendirdi. İzmir Marşı’na Bozüyüklüler de ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik etti. Sahneye Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte gelerek seyircilere karanfil dağıttı. Konser programı muhteşem havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Konsere CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.