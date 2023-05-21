Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için şehir genelinde yol yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’da hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde hasar gören yollarda onarım çalışmaları yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, depremin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmaların şehir genelinde devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, “Ekiplerimiz depremden kaynaklanan bozulma ve çökmeleri ortadan kaldırmak için kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda asfaltlama, yama, kaldırım onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bozulan tüm yolları onararak vatandaşlarımıza rahat bir ulaşım imkanı sağlayacağız” diye konuştu.