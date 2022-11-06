Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir inşaatta çalışan vinç operatörü Veli İ., vincin tepesine çıktı. Veli İ. havaya kalkan vincin üstünde mahsur kaldı. Vincin bozulduğunu gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Veli İ., 1 saat sonra merdiven ile bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı. Veli İ., sağlık kontrolü için sağlık ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.