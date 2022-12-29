Osmaneli Belediyesi Selçuk Köprüsü-Bayraklar arasındaki asfaltı yeniledi.

Osmaneli Belediyesi Selçuk Köprüsü-Bayraklar arasındaki asfaltı yeniledi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin girişindeki yoğun trafik nedeniyle bozulan asfalt yol, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in sağladığı hibe asfalt malzemesi ile yenilendi. Bilecik İl Özel İdaresi’nin gönderdiği iş makineleri ile gerçekleşen yenileme çalışması ile ilçe girişinin trafik sorunu çözülerek hoş bir görünüşe sahip oldu. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, personellere kolaylıklar diledi.

İnceleme sırasında Başkan Şahin’e Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclisi üyesi Alper Karadağ ve belediyenin teknik ekibi eşlik etti. Başkan Şahin yol çalışmasında emeği geçen, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclis Üyesi Alper Karadağ ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, il özel idare ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.