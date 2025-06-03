DÜZCE (İHA) – Düzce’de bazı yollarda çökme sebebi ile oluşan bozulmalara müdahalelerini sürdüren ekipler yama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel idaresi ekipleri köy yollarında oluşan bozulmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçe özel idare müdürlüğü ekipleri tarafından, Saçmalıpınar köy yolunda ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yol bakım çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler, yol yüzeyinde meydana gelen deformasyonların ve gerekli görülen bölgelerin onarılması amacıyla, asfalt yama ve serme işlemlerini sürdürüyor.