Eskişehir’de bir yol üzerindeki çukuru belli etmek üzere konulan iki büyük taş sürücüler için tehlike olurken, hasarlı alan onarılmayı bekliyor.

Odunpazarı ilçesi Osmangazi mahallesi Behiç Beyler sokak üzerinde, araçların sıklıkla geçtiği yolda altyapı çalışması sonrası oluştuğu düşünülen çukura alınan önlem şaşırttı. Etrafında ne bir uyarıcı yazı ne de şerit bulunan çukuru araçların fark etmesi için koyulan büyük taşlar ‘bu nasıl önlem ?’ dedirtti. Çukura hızlı girilmesi araçlar için tehlikeli olduğu yolda, uyarı için konulan taşlarda en az bozuk bölge kadar kazaya davetiye çıkarıyor. Bir süredir bu vaziyette olan yol onarılmayı bekliyor.