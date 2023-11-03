Bozüyük’ün çehresini değiştiren ve kent içi ulaşıma ekonomik bir çözüm sunan BOZTRAM, ücretli tarifeye geçti.

Bir süredir düzenli test sürüşleri devam eden ve yoğun ilgi gören Boztram’da ulaşım 1 Kasım Çarşamba gününden itibaren abonman kartı ve tek kullanımlık kartlar ile ücretli tarife üzerinden gerçekleştirilmeye başladı. Boztram’ın tarifeli uygulamasından faydalanmak isteyenler Bozüyük Belediyesi Tahsilat Servisi’ne ilk seferde 5 lira ödeyerek Boztram Karta sahip olabilecekler. Öte yandan abonman Boztram Kartları; tam kart, öğrenci kartı, serbest kart ve tek kullanımlık kart olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Tam ve serbest kart abonmanlık başvurusunda vatandaşlardan T.C. nüfus kimliği, öğrenci kart için öğrenci belgesi ve T.C. nüfus kimliği, serbest (ücretsiz) kart almak için engelli vatandaşlardan engelli kartı veya sağlık raporu, şehit yakınlarından şehit yakını olduğuna dair evrak yada kart, gazilerden gazi olduğuna dair belge ile 65 yaş üzeri vatandaşlardan da T.C. kimlik fotokopisi isteniyor. ‘Boztram Kart’ı temininden sonra ise tam kart sahipleri Boztram’dan indi-bindi 2,5 liraya, öğrenci kart sahipleri indi-bindi 1liraya, serbest kart sahipleri ise ücretsiz olarak faydalanıyor. Tek kullanımlık yolcu kartını kullanmak isteyen vatandaşlar ise Boztram’dan indi bindi 4 liraya faydalanabilecekler. Boztram kart sahipleri abonmanlık kartlarının dolumunu Belediye Tahsilat Servisi, Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi (4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi) ve 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı Zabıta Müdürlüğü 2 Katlı Yeraltı Otopark çıkışında gerçekleştirebilecekler. Ayrıca bütün tahsilatlar Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi (4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi) ile 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı Zabıta Müdürlüğü 2 Katlı Yeraltı Otopark çıkışında yapılabilecek.