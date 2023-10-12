Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ilçelerinin çehresini değiştiren ve ulaşıma hem ekonomik bir çözüm olan hem de büyük kolaylık sağlayan Bozüyük Raylı Sistem Nostaljik Tramvay (BOZTRAM) 1 Kasım 2023 çarşamba gününden itibaren ücretli tarifeye geçtiğini söyledi.

Bir süredir düzenli test sürüşleri devam eden ve yoğun ilgi gören BOZTRAM’ın ulaşım 1 Kasım’dan itibaren abonman kartı ve tek kullanımlık kartlar ile ücretli tarife üzerinden gerçekleştirilecek. BOZTRAM’ın tarifeli uygulamasından faydalanmak isteyenler Bozüyük Belediyesi tahsilat servisine ilk seferde 5TL ödeyerek kart sahibi olacaklarını anlatan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "BOZTRAM kartı tam kart, öğrenci kartı, serbest kart (engelli, şehit yakını, gazi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için) ve tek kullanımlık kart olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Tam ve serbest kart abonmanlık başvurusunda vatandaşlardan T.C. nüfus kimliği, öğrenci kart için öğrenci belgesi ve T.C. nüfus kimliği, serbest (ücretsiz) kart almak için engelli vatandaşlardan engelli kartı veya sağlık raporu, şehit yakınlarından şehit yakını olduğuna dair evrak ya da kart, gazilerden gazi olduğuna dair belge ile 65 yaş üzeri vatandaşlardan da T.C. kimlik fotokopisi istenecek. Tam kart sahipleri indi-bindi 2,5 TL’ye, öğrenci kart sahipleri indi-bindi 1 TL’ye, serbest kart sahipleri ise ücretsiz olarak faydalanacaklar. Tek kullanımlık yolcu kartını tercih eden vatandaşlar ise; indi bindi 4 TL’ye faydalanabilecekler. BOZTRAM Kart sahipleri abonmanlık kartlarının dolumunu belediye tahsilat servisi, Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi (4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi) ve 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı Zabıta Müdürlüğünden gerçekleştirebilecekler. Ayrıca bütün tahsilatlar Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi ile 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı Zabıta Müdürlüğünden yapılabilecek" dedi.