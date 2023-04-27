Ortahisar Belediyesi’nin 23 Nisan’da hizmete açtığı Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Platformu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Açıldığı günden beri Trabzonlular tarafından yoğun rağbet gören ve her geçen gün ilginin arttığı Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlar gece ve gündüz Trabzon’un eşsiz manzarasını seyretme fırsatı buluyor.

Yaşlı, genç ve çocuk her yaş grubundan vatandaşlar aileleriyle birlikte Boztepe’nin doğal güzelliklerinin yanında Trabzon kent merkezini görme imkanı yakalıyor. Özellikle akşam saatlerinde gün batımını Boztepe’den seyreden vatandaşlar karşılaştıkları doyumsuz manzara karşısında hayranlıklarını dile getiriyor.

Trabzon’u ayaklar altına alan Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu’nda özçekim yapan ve hatıra fotoğrafı çeken ziyaretçiler yürüyüş platformunun hayata geçirilmesinden dolayı son derece memnun olduklarını ve Boztepe’nin projeyle birlikte çok daha güzel bir hale geldiğini ifade etti.

Seyir Terası’nda yer alan kafe alanının bahçesinde akşam saatlerinde toplanan ziyaretçiler Trabzon’un gece manzarasıyla birlikte bir yandan içeceklerini yudumlarken, bir yandan da koyu sohbetin tadını çıkarıyor.

Tüm yüzeylerin ahşap, bir terasın cam, bir terasın ise ahşap olarak tasarlandığı, Kızlar Manastırı’ndan başlayan ve doğu yönüne doğru uzanan yaklaşık bin 100 metre uzunluğundaki Seyir Terası ve Gezinti Yolu 1 hafta önce hizmete açılmasına rağmen şehrin en çok rağbet gören yerlerinden biri oldu.

Çelik ayaklar üzerinde yapıldı

Yaklaşık 5 bin metrekare alana yapılan proje, kazı ve dolgu en az yapılacak şekilde yerden en az 20-30 santimetre yükseklikte çelik ayaklar üzerine ahşap platform olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 110 ton çeliğin kullanıldığı projede hizmet binaları araziye gömülü olarak inşa edildi.

Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Boztepe Seyir Terası’nda 2 adet kafeterya, 1 adet ahşap ve 1 adet cam kaplama teras yapıldı. Seyirlik alanı en güzel olan yerlerde 2 adet ahşap kent balkonu inşa edildi. Balkonlarda bulunan kamelya, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve yeşil alanlar vatandaş için konforlu bir alana dönüştürüldü.

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu’nun yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.