Ordu’nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 rakımlı Boztepe’ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Ordu’nun yüksek kesimlerde ve yaylalarda 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe’ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Yoğun bir insan kalabalığının olduğu Boztepe’de bazı vatandaşlar, karın keyfini kayarak çıkarttı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda olması muhtemel bir aksaklığın yaşanmaması adına sürekli olarak temizlik ve buzlama çalışması yaparken, kış lastiği olmayan bazı araçlar ise Boztepe’ye çıkmakta zorlandı.

Boztepe’ye çıkan vatandaşlar, uzun bir süredir kar yağışını beklediklerini belirterek, güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Vatandaşlar, insanların kar yağışı sonrasında Boztepe’ye çıkmaları gerektiğini, bu sayede stres attıklarını da aktardı.