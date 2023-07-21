Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yapımı devam eden kayıkhane inşaatında sona gelindi. Kayıkhane, inşaat çalışmaları tamamlandığında kanocu sporcuların hizmetine sunulacak.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede birçok projeyi tamamlayarak hizmete sundu. Çatak mesire alanı yanında temeli atılan kayıkhane inşaat çalışmalarında sona gelindi. Fiziki olarak yüzde 80’ni bitme aşamasına gelen kayıkhanenin tamamlanması için hummalı çalışmalar devam ediyor. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, her alanda olduğu gibi spor alanında da tesisleri bir bir tamamlayarak gençlerin hizmetine sunmaya devam ettiklerini söyledi. Kayıkhane ile ilgili bir açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Gençlerimize ve sporcularımıza verdiğimiz değerler ortada bugüne kadar birçok spor tesisini tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunmuş olduk. İlçemize sportif alanda bir eseri daha sporcularımıza ve gençlerimize sunma adına inşaatına başladığımız kayıkhanemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu spor tesisimizi de başta konucularımıza kazandırma adına çalışmalarımızı aralıksız olarak devam ediyor. Kayıkhanemiz şimdiden kanocu ve sporcularımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.