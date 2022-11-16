Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, toplanan köpeklerin belediye tarafından dağ başına bırakıldığı iddiaları yalanlandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, toplanan köpeklerin belediye tarafından dağ başına bırakıldığı iddiaları yalanlandı.

Söz konusu iddiayı değerlendirirken, Bozova Belediyesi’nin Can dostlara yönelik çalışmalarını da anlatan Aksoy, “Bozova Belediye Başkanlığı, hayvanları can olarak görmekte, hayvan haklarını sonuna kadar savunmakta, gördüğü, duyduğu yardıma muhtaç hayvanları olması gerektiği gibi, tamamen yasalara uygun ve vicdanı rahatlatıcı bir muamele ile toplamakta, beslemekte, götürülmesi gereken yerlere götürmektedir.

Söz konusu paylaşım ile ilgili olarak belediyemiz görevlileri tarafından, şikayet üzerine toplanan 13 adet köpek barınağa teslim edilmek üzere toplanmış, Siverek ilçesinde bulunan hayvan barınağına teslim edilmiş, teslim edildiğine dair resmi tutanak tutulmuştur. Dönüş yolunda karşılaşılan dişi bir köpek, tecrübelerine dayanılarak duyarlı görevlilerimiz tarafından takip edilmiş, neticede iki yavrusunun olduğu görülmüştür. Belediye aracında bulunan mamalardan köpeğe ve yavrularına verilirken, tanımadıkları bir şahıs tarafından fotoğrafları çekilmiş ve maalesef hiç istenmeyen bir şekilde sosyal medyaya servis edilmiştir. Bozova Belediye Başkanlığı görevlilerinin olması gerektiği gibi duyarlı davranmış olmaları takdir edilmesi gerekirken, maalesef söz konusu üzücü paylaşım sosyal medyada dolaşmıştır. Bunun üzüntüsünü yaşamaktayız. Bu tür haberlerin, Bozova Belediyesi çalışanlarını yıldırmayacağını, sadece insanların değil, yeşil dahil tüm canlı haklarına her zamanki gibi saygılı ve duyarlı davranmaya devam edeceğini belirtir, konuya dahil olan duyarlı iki personelimizin başkanlığımızca taltif edileceğini kamuoyuna saygıyla arz ederim” ifadelerini kullandı.