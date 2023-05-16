Daha temiz ve daha yaşanılır bir Bozova için, Bozova Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, larva başta olmak üzere karasinek ve sivrisinek ile mücadele için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un talimatları çerçevesinde temizlik işleri müdürlüğü ekipleri Bozova merkez mahalleleri başta olmak üzere tüm kırsal mahalle ve mezralarda belirlenen program dahilinde ilaçlama çalışmalarına gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Halkın sağlığını düşünerek yaz aylarının kara kâbusu olan sivrisinek ve karasinekle mücadele için 6 ekiple Bozova ilçe genelinde girilmedik sokak cadde ve mezra bırakılmadan ilaçlama çalışmaları hız devam ediyor. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilaçlama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her zaman halkımızın sağlığını ve refahını ön planda tutarak her alanda olduğu gibi ilaçlama alanında tüm ekibimizle halkımıza hizmet sunma adına günün belirli saatlerinde sıcak yaz aylarında ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.