Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un seçim vaatleri arasında yer alan doğalgaz için ilçede ilk kazma vuruldu.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy girişimleri sonucunda Bozova’nın en büyük eksikliklerinden biri daha çözüme kavuşuyor. Görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından Aksoy, ilçe merkezine verilecek olan doğalgaz için ilk kazma vurulduğu müjdesini verdi. Çalışmasına başlanan doğalgaz, kış aylarında Bozova ilçe merkezine verileceği bildirildi.

Bozova’ya verilecek olan doğalgaz için düzenlenen törende konuşan AKSA Doğalgaz Şanlıurfa Bölge Müdürü Muhammed Nezih Ural, “Bugün burada çalışmasına başlayacağımız doğalgazı Bozova ilçemize inşallah kış ayları öncesinde tamamlayarak ilk meşaleyi yakacağız. Doğalgaz şimdiden Bozova ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise, ”Bugün burada kazı çalışmalarına başladığımız ve kısa süre içerisinde Bozova ilçemize kazandıracağımız doğalgaz ilçemize hayırlı olsun. Bugüne kadar ne söz verdiysem halkımız için ne yapılması gerekiyorsa hizmet anlamında hepsini yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Bugün burada ilk kazmasını vurduğumuz doğalgazımız şimdiden tüm halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.