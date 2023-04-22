Bozova Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına binlerce kişi katıldı. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, düzenlenen bayramlaşma programına gelen misafirlerle ayrı ayrı ilgilendi.

Bozova Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına 7’den 77’ye herkesin büyük bir ilgi gösterdiği görüldü. Bozova Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Belediye Kır Bahçesinde düzenlendi. Düzenlenen bayramlaşmaya siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen bayramlaşma ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımıza Ak Parti İlçe Başkanımız Yusuf Çakmak başta olmak üzere belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve halkımızın yoğun katılımı bizleri sevindirirken ilimiz başta olmak üzere 16 ili kapsayan asrın depremi ve ilimizde yaşanan Sel felaketinden dolayı bayram sevincimizi buruk bir şekilde kutladık. Deprem ve sel felaketinde yaşamlarını yetiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bayramlar, sevinçleri paylaşma, mutluluğa mutluluk katma günleridir. Ancak bu yıl bu sevincin mutluluğunu yaşayamadık. Düzenlenen bayramlaşma programına katılan tüm halkımıza da aileleri ile iyi bir bayram yaşamalarını diliyorum” diye konuştu.