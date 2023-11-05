Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bulunan Atatürk Barajı’nın kıyısında milli kanocular için lüks tesis yapılıyor. Yapımına birkaç ay önce başlanan tesisin yıl sonunda tamamlanması amaçlanıyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı kıyısına lüks bir tesis ve kayıkhane yapılıyor. Sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği tesiste yatak odaları, yemekhane, kafeterya, antrenman havuzları ve duş alanları yer alacağı belirtildi. Türkiye’deki en geniş çerçeveli tesislerden bir olması beklenen binanın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Tesis yapılmadan önde Atatürk Barajı kıyısındaki 3 konteynırda kalan milli sporcular, tesis tamamlandığında uluslararası müsabakalara burada hazırlanacak.

Kısa süre sonra tesise kavuşmanın heyecanını yaşayan milli kanocular, emeği geçenlere teşekkür etti. Yurt dışında Türkiye’yi temsil ettiğini söyleyen milli kanocu Ali Kemal Saran, "Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy buraya olimpik düzeyde bir tesis kazandırdı. Bu tesis çok ses getirdi. Herkes bizim tesisi konuşuyor çünkü çok iyi bir tesis kazandırdı. En kısa zamanda burada yarışmaların düzenleneceğine inanıyoruz" dedi.

Kano sporcusu olarak 6 yıldır milli takımda olduğunu söyleyen Zilan Yılmazer, "Tesisimiz bitmek üzere. Türkiye’deki en iyi tesislerden biri bizde şu anda. Bu tesis buraya hem sporcu getirecek hem de Türkiye şampiyonaları burada olacak inşallah. Daha sonra da güzel derecelerimiz gelecek. Daha önce 3 tane konteynırımız vardı. Onlarda kalıyorduk. Bir tanesinde teknelerimiz vardı zaten. Şartlarımız çok iyi değildi. Tesis tamamlandıktan sonra şartlarımız çok iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Daha önceki şartlarının çok kötü olduğunu söyleyen milli sporcu Hilal Şimşek, "Tesisimiz yok diye çok antrenman yapamıyorduk. Belediye Başkanımız Suphi Aksoy çok güzel bir tesis yapıyor. Planlar çok iyi, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Suphi Aksoy: "Evleri gibi bir spor salonu olmasını istedik"

Su sporlarının Bozova ilçesinde yapılabilmesine de imkan sağlayacak tesis hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Birkaç yıldır kano sporumuz var. Bu da hemen hemen tescillendi. Bozova’nın gençlerinden birkaç tanesi de şu anda milli takımda. Bundan sonra bizim hedefimiz, Bozova’yı su sporları merkezi yapıp inşallah güzel şeyler yapmaktır. Şu gördüğünüz bina zaten kanoculara kayıkhane dediğimiz bir merkez. Merkezin içerisinde yatakhane, kış aylarında spor yapılacak alanlar, mutfağı, salonu, çay ocağı olacak. Sanki gençler evinde yatıyor, gençler çarşıda bir kafeteryaya gidiyor, büfeleri var, oturacak yerleri var, gezilecek yerleri, yürüyüş ve bisiklet yolları var. Buraları iç içe koyup kesinlikle dışarıdan bir şey alma ihtiyacı duymayacak, burada her şey olacak. Buradaki gençlerin antrenmandan sonra çıkıp dinlenmeleri lazım. Hem duş almaları, hem kafeteryada oturmaları lazım. Yani şunu söylüyorum, kendi evleri gibi bir spor salonu olmasını istedik ve bunların hepsi de burada var" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl Bozova’nın su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek düzeye geleceğini söyleyen Aksoy, tesis için Gençlik ve Spor Bakanı ile milletvekillerine teşekkür etti.