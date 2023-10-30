Bölgesel Amatör (BAL) ligi 8’ci gurupta mücadele veren Bozova Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Kilisspor’u 90 dakika sonunda 2-0 mağlup ederek ligde ikinci galibiyetini aldı.

Bozova Belediyespor Bölgesel Amatör ligi 3. haftasında kendi evinde konuk ettiği Kilisspor’u 90 dakika sonunda sahadan 2-0 mağlup ederek ligde çıkışını sürdürmeye devam etti. Bozova Belediyespor kendi evinde kendi taraftarının desteğini de arkasına alarak maça çıktı. Bozova Belediyespor maça mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkarken, maçın başlama düdüğü ile birlikte konuk takım karşısında ilk dakikalardan itibaren gol yollarını aradı. Ev sahibi Bozova Belediyespor maçın 41. dakikasında geliştirdiği kontra atakta topu filelere gönderen Sinan takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, maçın ikinci yarısında da ev sahibi ekip, rakibine karşı daha baskılı bir futbol sergiledi. Maçın 56. dakikasında ev sahibi geliştirdiği kontra atakta bu kez ikinci yarıda maça giren Mücahit ile golü bularak 2-0 öne geçti. Maçta ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan galip ayrılarak ligin 3’cü haftasında gülen taraf oldu.