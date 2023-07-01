Vatandaşlar, Bozova Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına yoğun ilgi gösterdi.

Bozova Belediyesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına birçok vatandaş katıldı. Vatandaşlarla ayrı ayrı ilgilenen ve bayramlarını kutlayan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Bugün belediyemizce düzenlenen bayramlaşa programına katılım sağlayan başta ilçe kaymakamımız Akın Oruç olmak üzere, siyasi parti başkanlarına, STK başkanlarına, mahalle muhtarlarımıza, ayrıca her zaman yanında olduğumuz ve yanımızda olan bizlere güç veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar, küskünlüklerin sevinçle, hüzünlerin mutluluklar noktalandığı güzel günlerdir. Rabbim bu güzel günlerde bu güzel atmosferde bizleri bir ayara getirdiği için ne kadar şükretsek azdır. Bayramlarımızın huzur refah ve mutluluk içinde geçmesini dilerken, tüm İslam aleminin ve halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Çakmak, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Arslan, Abdüsselam Öncü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.