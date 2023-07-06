Bozova Belediye Spor Süper Amatör liginde elde ettiği başarı sonrasında BAL ligine yükselen takım oldu.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un büyük destekleri ile geçtiğimiz yıllarda Süper Amatör ligine çıkan Bozova Belediye Spor sezon sonunda Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükselen takım oldu. Bozova Belediye Spor Kulüp Başkanı İmam Çeviker, BAL ligine yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Çeviker, “Bal liginde de aynı başarıyı göstererek sezon sonunda şampiyon olarak üst lige yükseleceğiz. Kulüp ve takım olarak şampiyonluk sevincini taraftarımıza hediye edeceğiz” dedi.

BAL ligine çıkan Bozova Belediye Spor ile ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise “Bozova Belediyesi olarak sporun her alanında kulüp ve sporcularımıza her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Futbolda BAL ligine çıkan Bozova Belediye sporumuzu tebrik ediyor. Bal liginde başarılar diliyorum. Futbolda Belediye sporumuzun yanı sıra iki kulübümüz daha bulunuyor. Bu iki kulübümüzün de kısa sürede BAL ligine çıkarak ilçemizi temsil etmesini bekliyorum. BAL ligine çıkan Bozova Belediye Sporumuzun yönetimini, teknik ekibini ve tüm futbolcularını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.