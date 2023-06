Güvenlik İş Sendikası Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Bozoğlu açıklamasında Özel Güvenlik Günü ve Haftasını kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde, çalışma hayatının tüm zorluklarına rağmen mücadele eden Özel Güvenlik Görevlilerini temsil etmekten onur duyuyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun. Kamu güvenliği açısından, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliği içerisinde çalışması ile güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip. Bu işbirliğinin önemi ise İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile daha net anlaşılmıştır. Bugün ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde güvenlik ve koruma hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayan 450 bini aşkın özel güvenlik görevlisi, genel kolluk kuvvetinin en büyük yardımcı kolluk kuvveti olmuş ve el ele birlikte ülkemizin kamu güvenliğini sağlamaktadır. Her geçen gün istikrarlı bir büyüme kaydeden mesleğimiz bir o kadar da önem kazanmaktadır, büyük fedakârlık sabır ve cesaret ile görev alanlarında hizmet veren özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koydukları başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Bu bağlamda 26 Haziran Özel Güvenlik Günümüzü biz güvenlik görevlilerine hediye eden başta Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve yönetimine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kadrosunun tamamının özel güvenlik görevlilerinden oluştuğu Güvenlik İş Sendikamızın sorumluluğu daha da artmakta, üyelerimize ve tüm özel güvenlik görevlilerine her yeni gün nasıl daha iyi hizmet edebilir, yeni projeler ile değer katabiliriz düşüncesindeyiz, eşit işe eşit ücret ve kadro alamayan özellikle KİT çalışanlarını ve taşeron işçilerin bir an önce kadroya dahil etme çabamız sonuç alana kadar devam edecektir.”